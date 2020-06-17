Объяснено появление участника «Уральских пельменей» в захваченном монастыре

Олимпийский чемпион хоккеист Павел Дацюк и участник шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов пришли помолиться в Среднеуральский монастырь, захваченный схиигуменом Сергием (Романовым) и казаками. Причину их визита в религиозную организацию назвал один из ближайших соратников священнослужителя Всеволод Могучев, пишут РИА Новости.

Схиигумен Сергий уже несколько лет приходится им духовником. «Думаю, они с ним будут при любом раскладе», — сказал собеседник агентства.

В целом обстановка в монастыре спокойная. Верующие могут туда спокойно попасть, отметил Могучев.

О захвате обители опальным священнослужителем сообщалось 16 июня. Он вновь стал вести службы, хотя его запретили в служении за отрицание коронавируса, а его таинства признали незаконными и недействительными. Монастырь защищают казаки и участники боевых действий в Донбассе, но сейчас, по словам отца Сергия, вооруженных людей на монастырской территории нет.

В монастырь приехали сотрудники ФСБ и полиции. Священнослужитель ответил на обвинения в захвате Среднеуральского женского монастыря, объяснив, что остался здесь ради монахинь, своих чад.

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