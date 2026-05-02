В Туапсе ликвидировали открытое горение на морском терминале

Оперштаб Кубани: В Туапсе ликвидировали открытое горение на морском терминале

На морском терминале в Туапсе ликвидировали открытое горение. Об этом заявил Оперативный штаб Краснодарского края в Telegram.

«На морском терминале в Туапсе ликвидировано открытое горение. Пожарным удалось локализовать возгорание в 9:22 с последующей ликвидацией открытого огня», — говорится в сообщении.

В Оперштабе Кубани уточнили, что на месте работают 143 человека с 25 единицами техники. В том числе были привлечены силы Главного управления МЧС России по региону.

В ночь на 1 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Туапсе. В результате на территории морского терминала начался пожар.