Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:47, 2 мая 2026Россия

Над российским регионом сбили почти 80 беспилотников ВСУ

Хинштейн: Над Курской областью за сутки сбили 79 беспилотников ВСУ
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили за сутки почти 80 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Курской областью. Об этом заявил губернатор региона Александр Хинштейн, передает ТАСС.

«Всего в период с 09:00 1 мая до 09:00 2 мая сбито 79 вражеских беспилотников различного типа. 42 раза враг применил артиллерию по отселенным районам», — сообщил глава Курской области.

Хинштейн уточнил, что ВСУ четыре раза атаковали регион дронами с взрывными устройствами. В результате ударов никто не пострадал.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о массовой ночной атаке беспилотников ВСУ. По его словам, ПВО уничтожили шесть дронов, летевших на столицу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok