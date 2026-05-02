Над российским регионом сбили почти 80 беспилотников ВСУ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили за сутки почти 80 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Курской областью. Об этом заявил губернатор региона Александр Хинштейн, передает ТАСС.
«Всего в период с 09:00 1 мая до 09:00 2 мая сбито 79 вражеских беспилотников различного типа. 42 раза враг применил артиллерию по отселенным районам», — сообщил глава Курской области.
Хинштейн уточнил, что ВСУ четыре раза атаковали регион дронами с взрывными устройствами. В результате ударов никто не пострадал.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о массовой ночной атаке беспилотников ВСУ. По его словам, ПВО уничтожили шесть дронов, летевших на столицу.