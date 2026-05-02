Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:03, 2 мая 2026

Захарова назвала единственную гарантию справедливости для жертв пожара в Доме профсоюзов

Захарова в день трагедии в Доме профсоюзов призвала к выполнению задач СВО
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Боровский Андрей / ТАСС

Достижение целей и задач Россией специальной военной операции (СВО) на Украине станет единственной гарантией справедливости для жертв трагедии в Доме профсоюзов в Одессе, которая произошла 2 мая 2014 года. Об этом в Telegram высказалась официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что сегодня исполняется 12 лет с момента трагедии, жертвами которой стали как минимум 42 человека. Она также провела параллели с весной 1943 года, когда каратели из батальона СС, состоящего из украинских националистов, сожгли жителей белорусской деревни Хатынь. В том числе Захарова напомнила, что события в Одессе называют «одесской Хатынью».

Ранее председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что в подготовке трагедии в Одессе участвовали глава МВД Украины Арсен Аваков и глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok