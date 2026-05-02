Захарова в день трагедии в Доме профсоюзов призвала к выполнению задач СВО

Достижение целей и задач Россией специальной военной операции (СВО) на Украине станет единственной гарантией справедливости для жертв трагедии в Доме профсоюзов в Одессе, которая произошла 2 мая 2014 года. Об этом в Telegram высказалась официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что сегодня исполняется 12 лет с момента трагедии, жертвами которой стали как минимум 42 человека. Она также провела параллели с весной 1943 года, когда каратели из батальона СС, состоящего из украинских националистов, сожгли жителей белорусской деревни Хатынь. В том числе Захарова напомнила, что события в Одессе называют «одесской Хатынью».

Ранее председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что в подготовке трагедии в Одессе участвовали глава МВД Украины Арсен Аваков и глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко.

