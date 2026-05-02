00:40, 2 мая 2026

Медведчук назвал фамилии готовивших трагедию в Одессе в 2014 году

Евгений Силаев
Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

В подготовке трагедии в Одессе, произошедшей 2 мая 2014 года, участвовали глава МВД Украины Арсен Аваков и глава Службы безопасности Украины (СБУ) Валентин Наливайченко. Об этом заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в беседе с ТАСС.

«Под председательством [исполнявшего обязанности президента Украины Александра] Турчинова за 10 дней до трагедии состоялось совещание по подготовке операции массового убийства в Одессе противников госпереворота. В обсуждении принимали участие глава МВД Арсен Аваков, глава СБУ Валентин Наливайченко и секретарь Совета нацбезопасности и обороны Андрей Парубий. К консультациям по операции был привлечен также глава Днепропетровской областной государственной администрации Игорь Коломойский (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)», — назвал фамилии Медведчук.

По его словам, Аваков, Парубий и Коломойский обеспечили доставку исполнителей на место трагедии.

Ранее одесские подпольщики пообещали наказать виновных в пожаре в Доме профсоюзов. «Абсолютно все участники [расправы] 2 мая 2014 года установлены. Одесса помнит, и мы отомстим», — сказал представитель подполья.

