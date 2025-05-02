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10:23, 2 мая 2025Бывший СССР

На Украине пообещали наказать виновных в трагедии в одесском Доме профсоюзов

Одесские подпольщики пообещали наказать виновных в пожаре в Доме профсоюзов
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Виновные в трагедии в одесском Доме профсоюзов неминуемо понесут наказание. Об этом заявили в местном подпольном движении Stop Grave, передает РИА Новости.

Жертвами пожара, по официальным данным, стали 48 человек, по неофициальным — от 130 до 200.

«Абсолютно все участники [расправы] 2 мая 2014 года установлены. (...) Одесса помнит, и мы отомстим», — заявил собеседник агентства.

Ранее в МИД России заявили, что трагедия в Доме профсоюзов развязала руки киевскому режиму. Посол МИД по особым поручениям Родион Мирошник подчеркнул, что именно события в Одессе развернули «зонтик безответственности» и довели ситуацию в стране «до нынешнего состояния».

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