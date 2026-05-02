Трампа уличили в желании наказать европейские страны

Politico: Последние решения Трампа подтвердили его желание наказать Европу

Последние решения президента США Дональда Трампа подтвердили его желание «наказывать» Европу, разногласия с которой начинают казаться непримиримыми. Об этом сообщает Politico.

«Трамп в настоящий момент больше заинтересован в том, чтобы бичевать и, возможно, наказывать европейские державы, чем сотрудничать [с ними]», — говорится в публикации.

Как отмечает издание, недавнее поведение американского лидера позволило европейцам обрести ясность касательно необходимости обретения независимости от США, однако они признают, что процесс снижения зависимости от Вашингтона идет медленно.

По данным Politico, некоторые европейские лидеры уже начали адаптироваться к новым реалиям, так как считают, что худшее уже наступило. Например, в Европе ведутся разговоры о создании Европейского оборонительного союза. Главы стран Европы также, по мнению газеты, льстили Трампу, «проглотили» высокие пошлины и обязались повысить расходы на оборону, так как считали, что это «цена, которая стоит того», чтобы внимание президента США оставалось сосредоточенным на урегулировании конфликта на Украине.

Ранее в Пентагоне заявили, что США выведут пять тысяч военнослужащих из Германии в течение следующих 6-12 месяцев. Уточняется, что вывод американских военных связан с тем, что европейские союзники «не проявляют должной активности».

