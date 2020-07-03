Сторонники лишенного сана священника пригрозили захватом монастыря

Сторонники лишенного сана священника Сергия (Николая Романова) пригрозили захватить Среднеуральский монастырь и потребовали привести к ним участников заседания Церковного суда, в том числе владыку Кирилла, митрополита Екатеринбургского и Верхотурского. Видеозапись с места событий опубликовало издание Znak.com в своем Telegram-канале.

«Мы идем в монастырь, мы монастырь не отдадим. Никто не ступит туда сейчас, вы поняли? Пусть в нас стреляют», — говорит одна из сторонниц схиигумена.

Ранее 3 июля Церковный суд лишил сана опального схиигумена Сергия, захватившего Среднеуральский женский монастырь под Екатеринбургом. Суд признал его виновным в нарушении священнической присяги и монашеских обетов. Это решение теперь должен утвердить патриарх. В Екатеринбургской епархии надеются, что утверждение состоится сегодня, 3 июля. Суд в свою очередь выразил надежду, что правоохранительные органы проведут тщательное расследование случаев жестокого обращения с детьми в монастыре.

2 июля в Екатеринбургской епархии указали на нарушение канона в случае с рукоположением и служением Сергия при наличии у него судимости за убийство. Сообщалось, что в 1985 году Сергий, работавший на тот момент в милиции, оказался в колонии — он отсидел 13 лет за убийство, грабеж, кражу, хищение государственного имущества и гибель человека в ДТП. Он объяснял, что получил сан после личного благословения покойного патриарха Алексия II.

О захвате женского монастыря стало известно 16 июня. Отец Сергий начал вести службы вопреки запрету в служении за публичное отрицание коронавируса. 27 июня журналистка Ксения Собчак сообщила, что во время съемок в монастыре на ее команду было совершено нападение.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!