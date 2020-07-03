Бывшие послушники монастыря опального священника рассказали о насилии

Бывшие послушники Среднеуральского женского монастыря, основанного лишенным сана опальным священником Сергием (Николаем Романовым), жившие там с 2001-го по 2020 год, рассказали о психологическом и физическом насилии в их отношении. Их слова приводит Би-би-си.

По словам послушников, они были как жертвами, так и свидетелями насилия. Люди утверждают, что наказать их могли за то, что кто-то снял платок, вытаскивая картошку из погреба, за выход в город за едой через лес, за споры с монахинями, за дружбу между собой, за «распитую на семерых в 17-летие бутылку шампанского», за купание в ближайшем карьере. Бывшие жители монастыря заявили, что «бить детей было отдельным послушанием», от которого никто не отказывался. Они якобы получали пощечины, их публично пороли палками по пяткам, ставили на горох и сажали в муравейник.

Двое братьев вспомнили, что однажды их посадили на две недели в железный вагончик за то, что они выкурили сигарету. Они утверждают, что на день им давали булку хлеба, трехлитровую банку воды и ведро для туалета. Молодых людей подкармливали строители. Как пишет Би-би-си, братьев обвинили в употреблении наркотиков и заявили, что Сергий был против их жизни в монастыре.

Через какое-то время провинившихся начали сажать в кельи вместо вагончиков, там они проводили по несколько недель без разрешения на мытье. В туалет их выпускали дважды в день, кормили хлебом и водой, а тех, кто пытался накормить запертых, подселяли в то же помещение. Послушник отметил, что девочек наказывали чаще и строже.

В 2009 году одна из девушек заболела, у нее неделю держалась температура, но когда ее отвели к Сергию за благословением на больницу, тот сказал, что жар вызван «непослушанием» и надо покаяться, чтобы он спал. Через несколько дней она потеряла сознание и после этого ее доставили к врачам в Верхнюю Пышму. В больнице у девушки не было сменной одежды и она взяла ее у соседки по палате. После выписки ее якобы пристыдили за то, что она сняла юбку и платок, опозорив тем самым честь монастыря, избили обтянутым резиной железным кабелем, поставили на горох и отправили домой. Позднее Сергий заявил, что простил ее, однако на тот момент девушка нашла настоящую мать, которая обратилась с жалобами в комиссию по делам несовершеннолетних и патриарху. Все закончилось руганью Сергия в адрес девушки, пишет Би-би-си.

Многие послушники утверждают, что им было тяжелее переносить унижения со стороны Сергия, а не избиения — он ругал жителей подворья во время обеда или во время проповеди, угрожая выгнать их из монастыря, одновременно оскорбляя и возводя руки к небу. В итоге послушникам якобы приходилось «бухаться на колени и выть: "Пожалуйста, не выгоняйте"». Послушницы рассказали, что Сергий мог обвинить их в занятии сексом из-за «чешущегося передка», после чего заставлял падать на колени и каяться, давя на затылок и угрожая попаданием в ад. Ездившие в монастырь паломники тоже рассказали, что Сергий часто ставил ослушавшихся на колени, а за отказ объявлял человека «бесноватым». Если кто-то начинал спорить, Сергий поднимал руку, говорил, что человек «заболеет раком» и крестил его. При этом через пару часов он мог подойти к ребенку, на которого ругался, и предложить ему вкусную еду, новую одежду. Послушники рассказали, что настолько привыкли к такому отношению, что иногда специально провоцировали схиигумена ради его внимания.

Еще одна послушница пожаловалась, что их всегда подозревали в сексуальной активности. Сергий иногда исповедовал на эту тему монахинь таким образом, что все разговоры были слышны детям. «Причем он человек специфический, он использует много тюремного жаргона, он же сидел и по-другому говорить не умеет», — сказала собеседница Би-би-си.

Мальчиков наказывали за дружбу с девочками и также постоянно подозревали в занятиях сексом. Живший в монастыре интерсекс, у которого женские внешние половые органы, но нет матки, рассказал, что однажды монахини застали его ночью за разговором с другим подростком, а наутро отвели к Сергию. Тот общался с прихожанками и в этот же момент закричал, что послушник — не рыба, не мясо и гермафродит. «Будешь лизать *** (женский половой орган) на помойке! Таких, как ты, раньше сжигали! Видеть тебя не хочу», — цитирует он Сергия. Когда одна из послушниц попыталась утешить подростка, ситуация с оскорблениями повторилась, и Сергий заставил их извиниться на коленях.

Иногда он называл девочек «шлюхами», «шалавами», «падалью» и обвинял в блуде. Подростков вели к Сергию и в случае, если они дарили друг другу иконы или читали одну и ту же книгу, все претензии сводили к сексуальной теме. При этом девушки жаловались на внимание со стороны взрослых мужчин, живших в монастыре. Один из них приглашал девочек в свою келью смотреть на хомяков, а во время визитов якобы «делал неловкие движения» в их сторону, дышал им в шею, гладил по спине и клал руку ниже талии. После очередного визита 11-летнюю девочку закрыли в келье и избили, запустив слух, что она совратила того мужчину. Сам он впоследствии исчез из монастыря, но была ли на него жалоба в правоохранительные органы, неизвестно.

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