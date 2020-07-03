В РПЦ дали характеристику лишенному сана опальному священнику

Заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Савва (Тутунов) дал характеристику опальному схиигумену Сергию (Николаю Романову), ранее лишенному сана. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Представитель Русской православной церкви (РПЦ) назвал Сергия косноязычным человеком с безумным и пустым набором слов. «При чтении текстов, вышедших из его уст, не возникает ничего, кроме недоумения тем, что кто-то может вообще всерьез это воспринимать», — заявил епископ.

Глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда также назвал заявления схиигумена ничтожными и бессмысленными, передает РИА Новости. «Очень жаль, что человек, когда-то принявший схиму, не имеет смирения и не может покаяться», — поделился он.

Ранее 3 июля Церковный суд лишил Сергия сана, признав его виновным в нарушении священнической присяги и монашеских обетов. Это решение теперь должен утвердить патриарх. После этого сторонники схиигумена заявили, что захватят монастырь. Суд в свою очередь выразил надежду, что правоохранительные органы проведут тщательное расследование случаев жестокого обращения с детьми в монастыре.

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