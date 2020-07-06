Опальный священник ответил обвинившему его во лжи митрополиту

Лишенный сана опальный священник Сергий (Николай Романов) ответил на открытое письмо митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, в котором он обвинил схиигумена во лжи и рассказал, как тот скрыл от Русской православной церкви (РПЦ) свою судимость ради получения сана. В своем ответе, зачитанном его последователем Всеволодом Могучевым и опубликованном на YouTube, Сергий назвал митрополита еретиком и призвал к покаянию.

В письме лишенный сана схиигумен напомнил о своих заслугах, среди которых — строительство храма и обличение зла. «Я не мужик, которого занесло, и не блогер», — заявил Сергий в ответ на обвинение митрополита в стремлении к популярности в интернете. «Бог — это Слово. И словом я вошел в интернет. Обличаю зло и носителей зла, так как считаю, что Вы экуменист и еретик», — объяснил схиигумен свою деятельность в интернете.

В свою очередь Сергий осудил представителя РПЦ за вынужденное закрытие храмов в связи с пандемией коронавируса. «Как лицемерно, низко и подло витиеватыми фразами оправдывать свое малодушие, трусость, шкурность, страх потерять кафедру, сытую жизнь и предать Бога, Богородицу и народ, не только закрыть храмы, но и хулить Бога», — отметил он.

Кроме того, Сергий обвинил митрополита в том, что тот якобы и устроил «этот мнимый раскол, это возмущение в обществе». Он уличил представителя РПЦ в том, что тот якобы называет людей бесами и ставит политическую власть выше духовной. «Будучи управляющим Екатеринбургской епархией, Вы организовали семь грандиозных скандалов, один из которых — открытый майдан. Вы открыто говорили о своей ненависти к священникам, что таких ущербных Вы не видели нигде, как на Урале», — добавил он.

Сергий также добавил, что ему якобы часто приходилось исповедовать митрополита, в связи с чем он уверен, что тот найдет в себе силы покаяться в содеянном.

Глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда осудил ответ Сергия, подчеркнув, что сам он постыдился его зачитывать, поэтому привлек своего «пресс-секретаря». «Христианские подвижники вели себя совсем иначе», — написал Легойда в своем Telegram-канале.

Ранее митрополит Кирилл в открытом письме обвинил Сергия во лжи и заявил, что «не было никаких красивых историй» о том, что патриарх Алексий II уговаривал его рукоположиться, а затем заставил дать ему наперсный крест. По словам митрополита, схиигумен зашифровал свое преступление в автобиографии фразой о том, что с 1984 по 1997 год работал электриком.

3 июля Церковный суд лишил Сергия сана, признав его виновным в нарушении священнической присяги и монашеских обетов, решение должен утвердить патриарх. Правоохранительные органы проверяют случаи жестокого обращения с детьми в Среднеуральском монастыре, его бывшие послушники жаловались на психологическое и физическое насилие и контроль. 4 июля стало известно, что монастырь, который Сергий захватил в середине июня, освобожден.

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