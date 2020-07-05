В РПЦ объяснили действия лишенного сана священника страхом перед китайцами

Лишенный сана священник Сергий (Николай Романов) желал возвести на Урале самый большой в мире храм, чтобы крестить в нем китайцев, — схиигумен якобы переживал, что они захватят Россию. Так его действия объяснил секретарь Епархиального совета Екатеринбургской епархии РПЦ игумен Вениамин Райников, передает «Говорит Москва».

Райников рассказал, что Сергий ожидал завоевания России китайцами. Когда они дошли бы до Урала, их бы крестили в храме, который «должен быть большой, чтобы все китайцы там поместились». Он предположил, что поводом к расколу мог стать запрет на строительство этого храма.

«Он бы его [строительство] продолжил, а мы были бы этим недовольны, и там мог бы быть еще один скандал. Это звенья какой-то одной цепи, потому что в первый раз он такой яркий отказ получил из-за этого собора», — сказал секретарь.

4 июля стало известно, что Среднеуральский женский монастырь, который захватил Сергий, освободили и открыли для прихожан. Представитель схиигумена Всеволод Могучев сообщал, что Сергий на тот момент все еще находился в монастыре, хоть и не служил. О захвате монастыря сообщалось 16 июня.

Церковный суд 3 июля лишил Сергия сана, признав его виновным в нарушении священнической присяги и монашеских обетов. Это решение теперь должен утвердить патриарх. После этого сторонники схиигумена заявили, что захватят монастырь. Суд в свою очередь выразил надежду, что правоохранительные органы проведут тщательное расследование случаев жестокого обращения с детьми в монастыре. Бывшие послушники монастыря жаловались на психологическое и физическое насилие и контроль.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!