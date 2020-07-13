В РПЦ оценили степень адекватности опального священника

В Русской православной церкви (РПЦ) усомнились в адекватности лишенного сана опального священника Сергия (Николая Романова) после его видеообращения к президенту России Владимиру Путину, в котором он потребовал передать ему президентские полномочия. Такую оценку высказыванию священнослужителя дал заместитель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Каждое последующее высказывание схиигумена Сергия демонстрирует все большую неадекватность с его стороны. Мне кажется, что в ответ на подобного рода заявление можно только сожалеть об авторе таких высказываний, о его духовном и психологическом состоянии», — сказал Кипшидзе.

Он отметил, что РПЦ не стоит серьезно реагировать на подобные заявления, поскольку степень адекватности их автора вызывает сомнения.

Ранее Сергий потребовал, чтобы глава государства передал ему свои полномочия, пригрозив «полномасштабной духовной войной». При этом основатель Среднеуральского женского монастыря уточнил, что «ни крови, ни майданов, ни революций не будет».

7 июля суд оштрафовал Сергия за отрицание коронавируса на 90 тысяч рублей. Схиигумена признали виновным в нарушении части 9 статьи 13.15 КоАП («Злоупотребление свободой массовой информации»). Он не явился на заседание суда. Сообщалось, что над Сергием состоится еще один суд, на котором рассмотрят дело об административном правонарушении по статье 20.3.1 КоАП («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Заседание назначено на 20 июля. Сергию грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 100 часов или административный арест до 15 суток.

6 июля жительница Екатеринбурга пожаловалась на Сергия в полицию, усмотрев в его словах нарушение статьи 319 УК об оскорблении представителя власти. Женщина указала, что священник неуважительно высказывался о Путине и распространял о нем недостоверные сведения.

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