Названа возможная причина смерти ребенка в захваченном уральском монастыре

Причиной смерти 15-летней девочки в Среднеуральском женском монастыре «Спорительница хлебов», который был захвачен опальным священником Сергием (Романовым), могла стать онкология. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник.

«Девочка с тяжелой формой онкологии», — сказал собеседник издания. Он рассказал, что ребенка привезли в монастырь вымаливать, поскольку лечение не помогло.

Издание подчеркивает, что захватившего монастырь бывшего схиигумена опрашивает полиция.

О смерти девочки стало известно ранее 6 августа. Соратник Сергия, представитель обители Всеволод Могучев в разговоре с агентством заявил, что у него нет информации о смерти ребенка. По его словам, если бы информация соответствовала действительности, он бы уже знал о произошедшем.

Ранее телеведущая Ксения Собчак, которая сняла фильм о происходящем в захваченном монастыре, обратилась к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину, генпрокурору Игорю Краснову и детскому омбудсмену Анне Кузнецовой с просьбой провести проверку по факту издевательств над детьми в Среднеуральском женском монастыре, которые она обнаружила при сборе материалов. Ведущая подчеркнула, что получила многочисленные свидетельства о том, что в монастыре детей избивали, истязали, а также вовлекали в употребление наркотиков.

Сергий в очередном видеообращении ответил на обвинения в насилии над детьми в монастыре, вспомнив о 13 годах, проведенных в местах лишения свободы. Он рассказал, что тех, кто совершал преступления над детьми, на зоне «делали опущенными, то есть педерастами», и это становилось «самым позорным, несмываемым клеймом на всю жизнь».

О насилии в монастыре стало известно как из фильма Собчак, так и со слов пожелавших сохранить анонимность послушников, многие из которых утверждают, что им было тяжелее переносить унижения со стороны Сергия, а не избиения — он ругал жителей подворья во время обеда или во время проповеди, угрожая выгнать их из монастыря, одновременно оскорбляя и возводя руки к небу.

О захвате женского монастыря «Спорительницы хлебов» стало известно 16 июня. Отец Сергий начал вести службы вопреки запрету в служении за публичное отрицание коронавируса. Позже Сергий был лишен сана — Церковный суд признал его виновным в нарушении священнической присяги и монашеских обетов.