Россия
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Азербайджан обвинил Армению в обстреле мирных жителей
России предсказали будущее без аттракционов
Названы последствия санкций против Huawei
Еще один олимпийский чемпион в составе сборной России перешел в клуб НХЛ
Ядовитая змея укусила трех членов семьи за четыре дня
Казахстан продлил жесткий карантин до 2 августа
В США обнаружили зараженную бубонной чумой белку
Россиянку принудительно поселили с сыном и внуками
Российский аспирант прятал тело убитого профессора в контейнерах с кислотой
Новости партнеров

РПЦ отстранила от службы троих приближенных лишенного сана опального священника

Перейти в «Мою Ленту»
Кадр из ролика Всеволода Могучева / YouTube

Русская православная церковь временно отстранила от службы троих приближенных лишенного сана опального священника Сергия (Николая Романова) из-за того, что они проводили с Сергием службы после того, как ему вынесли запрет. Об этом сообщили в Екатеринбургской Епархии, пишет URA.RU.

По данным агентства, речь идет об иерее Сергей Берестове, иеромонахе Иоанне (Иванове) и иеромонахе Германе (Лазареве). Запрет на службу продлится до выяснения вины и ответственности клириков церковным судом. Как рассказал секретарь Епархиального совета Екатеринбургской епархии Вениамин Райников, заседание суда пока не назначено, известно лишь, что оно пройдет после Царских дней.

«Если бы нам это точно было известно (что они сослужили), то уже и решение было бы. Это должно превратиться в доказанный факт», — сказал Райников. Он добавил, что Берестов, Иоанн и Герман смогут высказаться в свою защиту и церковь «ни в коем случае не отворачивается от них».

Ранее Сергий в очередном видеообращении ответил на обвинения в насилии над детьми в Среднеуральском монастыре и вспомнил о 13 годах, проведенных в местах лишения свободы. Он рассказал, что тех, кто совершал преступления над детьми, на зоне «делали опущенными, то есть педерастами», и это становилось «самым позорным, несмываемым клеймом на всю жизнь». Сергий добавил, что в монастыре детей контролируют психологи, игуменья Варвара и монахиня Нина Крыгины, к которым у него нет вопросов.

7 июля суд оштрафовал Сергия за отрицание коронавируса на 90 тысяч рублей, признав его виновным в нарушении части 9 статьи 13.15 КоАП («Злоупотребление свободой массовой информации»). Он не явился на заседание суда. Ему предстоит еще один суд, назначенный на 20 июля, где рассмотрят административное правонарушение по статье 20.3.1 КоАП («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Сергию грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 100 часов или административный арест до 15 суток.

В 1985 году Сергий, работавший на тот момент в милиции, оказался в колонии — он отсидел 13 лет за убийство, грабеж, кражу, хищение государственного имущества и гибель человека в ДТП. Он объяснял, что получил сан после личного благословения покойного патриарха Алексия II.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
РПЦ запретила служить священникам отца Сергия. Их ждет церковный суд
В РПЦ оценили степень адекватности опального священника
Опальный священник вспомнил о зоне в ответ на обвинение в насилии
Опальный священник обратился к президенту России
Другие материалы рубрики
Россия23:51 9 июля

«Положила сына на дочь и потеряла сознание»

Пятнадцать лет назад 25 невинных россиян сожгли при пожаре. Заказчики преступления еще на свободе
09:53Сегодня

На Патриарших прудах в Москве убили лебедя 

09:38Сегодня

Россиянин убил беременную возлюбленную после ссоры и поджег тело

09:02Сегодня

Москвичей предупредили об угрозе подтоплений 

Россия00:02 7 июля

«Мой ребенок медленно умирает»

Отец отдаст свою почку сыну, но без дорогих лекарств она не приживется. Нужна ваша помощь
08:38Сегодня

Названа возможная причина обрушения задавившего насмерть россиянина потолка

08:19Сегодня

Россиянам раскрыли секреты комфортного сна в жару без кондиционера

06:38Сегодня

Россиянин погиб под обвалившимся потолком в жилом доме

Россия00:01 2 июля

«Ребенок в изоляторе, не время отсиживаться дома»

Россиянка решила поддержать обвиненную в порнографии художницу, но сама оказалась за решеткой
06:38Сегодня

Россияне назвали признаки идеальной работы

05:50Сегодня

В российском регионе выявлена вспышка африканской чумы свиней

02:49Сегодня

Молния убила российского артиста балета

Россия
«Положила сына на дочь и потеряла сознание»
Пятнадцать лет назад 25 невинных россиян сожгли при пожаре. Заказчики преступления еще на свободе
Задержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
Его обвиняют в заказных убийствах. Следствие уверено — он безжалостно расправлялся с конкурентами
Все материалы
Мир
Стало известно о пострадавших при пожаре на американском военном корабле
В Сирии задержали собиравших данные о российских военных объектах боевиков
Цена процента
Президент Польши на грани провала на выборах. Чем это грозит Европе и России?
Ливия разрешила армии Египта вмешаться в конфликт на территории страны
Помпео обсудил с Лавровым проведение встречи лидеров «ядерной пятерки»
Все материалы
Бывший СССР
Алфавитный беспорядок
Казахстан отказывается от кириллицы. Чем это закончилось для других стран бывшего СССР?
«Вжарить надо»
Киев решил засудить Москву из-за Крыма и Донбасса. К чему это может привести?
«Я посылал надежных людей с автоматами»
Лукашенко правит Белоруссией уже 25 лет. Как он укреплял свою власть и что стало с его соперниками?
«Аварии происходили регулярно»
 
Все материалы
Экономика
Названо число недовольных удаленной работой россиян
Бесконечность — не предел
Кризис поставил под угрозу мегапроекты России. Что с ними будет?
Каждый четвертый россиянин оказался готов отдать свои деньги мошенникам
На мели
В Европе новая беда — сильнейшая засуха. Она разоряет фермеров и лишает страны миллиардов
Спрогнозированы сроки восстановления экономики ЕС
Шато из башкирской соды
Как выходцы из российского региона устроили себе dolce vita во Франции
Центробанк рассказал о новой схеме финансового мошенничества
Все материалы
Силовые структуры
Спецоперация ФСБ против террористов в Ростовской области попала на видео
Защита губернатора Фургала обжаловала его арест
«Она встала у меня на пути, и я убил ее»
50 лет назад в СССР впервые угнали пассажирский самолет. Возмездие настигло террористов спустя годы
В Ростовской области главарь террористов открыл огонь по спецназу ФСБ
Приговоренные диагнозом
История карательной психиатрии. Спецпроект «Ленты.ру»
«Золотую судью» Елену Хахалеву досрочно лишили полномочий
Сергей Фургал«Ничто не предвещало убийства»
Губернатора Фургала задержали за расправы над бизнесменами. Его связали с самой грозной ОПГ 90-х
Все материалы
Наука и техника
«Бессмысленное, нерусское название Москва»
Как и зачем советская власть давала новые имена городам по всей стране
Пылающий полуостров
Как война в Корее едва не поставила мир на грань ядерной катастрофы
Постапокалипсис сегодня
 
Apple провела крупнейшую презентацию
Полностью новая iOS, отказ от Intel и планы на будущее
Все материалы
Спорт
Появилось видео победы Петра Яна в чемпионском бою UFC
Не Хабибом единым
У России появился новый чемпион UFC. Петр Ян уничтожил легендарного бразильца
Петр Ян прокомментировал чемпионство в UFC и обратился к россиянам
«Пушки» на позиции
Битвы «Арсенала» с «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», испытания для МЮ — главные интриги недели в АПЛ
Гол футболиста «Манчестер Юнайтед» признан лучшим в туре АПЛ
Дьявольский каток
Новая победа МЮ, первый гол Погба и «Ливерпуль» на пути к рекорду — главное в туре АПЛ
Сейв вратаря «Тоттенхэма» признан лучшим в туре АПЛ
Все материалы
Культура
Умерла жена Джона Траволты
«Меня назначили Директором Всего прямо сверху»
Как российский музыкант бросил все и решил заряжать офисных сотрудников на успех
Кэти Перри прокомментировала президентские амбиции Канье Уэста
«Я была готова пожертвовать жизнью, чтобы спасти того ребенка»
История англичанки, которая стала пожарным и c 18 лет выносила людей из огня
Внук Элвиса Пресли покончил с собой в 27 лет
Поп арт
Зевс, спящий Гермафродит и мужская раздевалка: музеи мира показали лучшие ягодицы
Рэпера Lil Marlo застрелили в США
Все материалы
Интернет и СМИ
В Чечне отреагировали на избиение русского блогера чеченцами
Терминатор или сверхсущество
Искусственный интеллект развивается слишком быстро. Что сделать, чтобы он не навредил человечеству?
Пользователь соцсети совершил самоубийство в прямом эфире
Сила большого брата
 
Полиция задержала потребовавших свободы для Ивана Сафронова журналистов
Журналисты кремлевского пула выступили в поддержку Ивана Сафронова
«Ваня искренне хотел, чтобы даже у Рогозина получилось»
Бывшего журналиста обвиняют в передаче НАТО российских тайн. Что об этом думают его коллеги
Все материалы
Ценности
Эмили Ратаковски появилась на публике в тренде из 90-х с голым животом
Ядовитая красота
Погоня за загорелой кожей веками убивала женщин. От солярия их не отучил даже рак
Певица популярной группы в платье без нижнего белья попала в объектив папарацци
Картина «Утро у ворот Лувра (после Варфоломеевской ночи)», 1880 годЧерная королева
Яды, 30 лет траура и предсказания Нострадамуса: как жила самая жестокая женщина из рода Медичи
Блогерша попыталась повторить танец модели в нижнем белье и вызвала смех фанатов
«Буквы перепутаны, зато цена не кусается»
Почему россияне скупают дорогие подделки люксовых брендов и не стыдятся этого
55-летняя актриса стала моделью для собственного бренда купальников
Все материалы
Путешествия
Россияне массово скупили авиабилеты по трем маршрутам
Обитель порока
Измены, интриги и смертельные дозы яда: тайная жизнь королей в Версале
Бизнесмен перевез более 700 человек через закрытую российскую границу
«Фотографии часто расходятся с реальностью»
Шампанское, лошади и дикий отдых. Чем туристу заняться в Краснодарском крае?
Раскрыты дельные советы для летнего отпуска при пандемии
В небе над Россией едва не столкнулись два пассажирских самолета
Лайнеры чудом избежали катастрофы. Что известно об инциденте?
Стюардесса-пенсионерка сбежала из-под карантина по коронавирусу и была наказана
Все материалы
Из жизни
Сексолог назвала четыре причины имитации оргазма женщинами
«Их беспокоит, как дотянуть до зарплаты»
История россиянина о жизни в Румынии
Любитель сладкого сбросил 91 килограмм и поделился секретом похудения
Серийный убийца Эдмунд Кемпер в зале суда«Моя ложь тяготит меня»
Знаменитый криминалист рассказывал о маньяках и убийствах, но годами скрывал собственную ложь
Пьяный мужчина играл в прятки с возлюбленной и попал под трамвай
Названы причины быстрой порчи мяса
Все материалы
Названы автомобили, которые в будущем могут стать коллекционными
Новая Skoda Rapid
Исследуем самую популярную модель Skoda после обновления
Российские Kia Seltos отправят в ремонт из-за проблем с рулевым управлением
Машины из девяностых, которые дожили до наших дней и сейчас продаются
Мы называли их иномарками и завидовали их владельцам. Может быть, еще не поздно наверстать упущенное
Новый Jaguar XJ не появится в срок из-за коронавируса
Американцы с турбонаддувом: начало
Как марка Buick пыталась вернуть «Эпоху мускул» с помощью турбонагнетателей
В гараже на 22 года забыли уникальную гоночную Toyota Supra
Все материалы
Дом
Граффити с изображением актера Сергея Бодрова стрит-арт команды HoodGraff TeamОсторожно: закрашено
В России уничтожают множество граффити-шедевров. За что власти не любят уличное искусство?
«Нам с мужем разрешено жить по-человечески только ночью»
Соседи отравляют жизнь россиянке. Как их шум почти довел ее до нервного срыва
«Возвращайся в свою страну или я убью тебя!»
Интим-услуги, разборки, ненависть и страх: как рынок аренды по всему миру переживает коронавирус
Дышите ровно
Какими россияне видят врачей, спасающих страну от коронавируса
Все материалы
Нацпроекты
В Барнауле начали готовиться к капитальному ремонту дорог
Двойной форсаж
В России решили строить дороги еще быстрее. Как это поможет экономике?
В Перми отремонтировали 25 дворов
Жертва обстоятельств
На спасение российской экономики нужны деньги. На чем страна может сэкономить?
Одобрена трассировка автодороги М-12 «Москва — Казань»
«Страшно вспоминать»
Советскую медицину считали лучшей в мире. Но так ли это было на самом деле?
Определен срок поставки российско-китайских пассажирских самолетов CR929
Все материалы