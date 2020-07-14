РПЦ отстранила от службы троих приближенных лишенного сана опального священника

Русская православная церковь временно отстранила от службы троих приближенных лишенного сана опального священника Сергия (Николая Романова) из-за того, что они проводили с Сергием службы после того, как ему вынесли запрет. Об этом сообщили в Екатеринбургской Епархии, пишет URA.RU.

По данным агентства, речь идет об иерее Сергей Берестове, иеромонахе Иоанне (Иванове) и иеромонахе Германе (Лазареве). Запрет на службу продлится до выяснения вины и ответственности клириков церковным судом. Как рассказал секретарь Епархиального совета Екатеринбургской епархии Вениамин Райников, заседание суда пока не назначено, известно лишь, что оно пройдет после Царских дней.

«Если бы нам это точно было известно (что они сослужили), то уже и решение было бы. Это должно превратиться в доказанный факт», — сказал Райников. Он добавил, что Берестов, Иоанн и Герман смогут высказаться в свою защиту и церковь «ни в коем случае не отворачивается от них».

Ранее Сергий в очередном видеообращении ответил на обвинения в насилии над детьми в Среднеуральском монастыре и вспомнил о 13 годах, проведенных в местах лишения свободы. Он рассказал, что тех, кто совершал преступления над детьми, на зоне «делали опущенными, то есть педерастами», и это становилось «самым позорным, несмываемым клеймом на всю жизнь». Сергий добавил, что в монастыре детей контролируют психологи, игуменья Варвара и монахиня Нина Крыгины, к которым у него нет вопросов.

7 июля суд оштрафовал Сергия за отрицание коронавируса на 90 тысяч рублей, признав его виновным в нарушении части 9 статьи 13.15 КоАП («Злоупотребление свободой массовой информации»). Он не явился на заседание суда. Ему предстоит еще один суд, назначенный на 20 июля, где рассмотрят административное правонарушение по статье 20.3.1 КоАП («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Сергию грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 100 часов или административный арест до 15 суток.

В 1985 году Сергий, работавший на тот момент в милиции, оказался в колонии — он отсидел 13 лет за убийство, грабеж, кражу, хищение государственного имущества и гибель человека в ДТП. Он объяснял, что получил сан после личного благословения покойного патриарха Алексия II.

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