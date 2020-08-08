На теле умершей в захваченном монастыре девочки нашли повреждения

На теле умершей в захваченном Среднеуральском женском монастыре девочки нашли телесные повреждения. Об этом сообщает екатеринбургский портал «Е1».

В настоящее время ее тело находится на судебно-медицинской экспертизе. Следователи отказались выдавать его родителям до завершения экспертизы, однако не стали отрицать и наличие связанного с онкологией диагноза — диффузной глиомы ствола мозга.

Против вскрытия подростка выступают опальный священний Сергий Романов, который и захватил монастырь, а также родители девочки. Следователи же настаивают на процедуре, чтобы выяснить причину возникновения травм, а также выяснить точную причину гибели ребенка.

О смерти девочки стало известно 6 августа. Сообщалось, что подростка привезли в монастырь, чтобы вымолить. У ребенка был рак, лечение не помогало. По словам самого Сергия, в монастыре девочку часто навещал лечащий врач. В результате она прожила в три раза дольше, чем прогнозировали медики.

О захвате женского монастыря «Спорительницы хлебов» стало известно 16 июня. Отец Сергий начал вести службы вопреки запрету в служении за публичное отрицание коронавируса. Позже Сергий был лишен сана — Церковный суд признал его виновным в нарушении священнической присяги и монашеских обетов.