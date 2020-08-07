СК объяснил необходимость вскрытия умершей в захваченном монастыре девочки

Вскрытие умершей в Среднеуральском монастыре 15-летней девочки необходимо, чтобы тщательно разобраться в обстоятельствах смерти и определить ее точную причину. Так необходимость вскрытия объяснили в управлении Следственного комитета (СК) России по Свердловской области.

В СК добавили, что, по предварительным данным, девочка умерла из-за тяжелого заболевания. Следователи не нашли на ее теле травм, которые указывали бы на криминальный характер смерти.

В ведомстве обратили внимание на то, что информация о возбуждении уголовного дела не соответствует действительности, передает РИА Новости. Ранее об этом заявили схиигумен Сергий и хирург-онколог Виктор, лечивший девочку, однако глава СК Александр Бастрыкин поручал лишь провести проверку.

О смерти девочки в Среднеуральском монастыре стало известно 6 августа. Захвативший монастырь и лишенный сана схиигумен Сергий (Романов) заявлял, что девочка умерла из-за рака головного мозга, он также выступил против вскрытия и обвинил тех, кто настаивает на процедуре, в отсутствии совести и чести. Онколог Виктор заявил, что при поставленном диагнозе достаточно патологоанатомического заключения.

В начале июля бывшие послушники монастыря рассказали о психологическом и физическом насилии со стороны Сергия и других священнослужителей. Телеведущая Ксения Собчак сняла фильм о монастыре и обнаружила факты издевательств над детьми. Она обратилась к Александру Бастрыкину, генпрокурору Игорю Краснову и детскому омбудсмену Анне Кузнецовой с просьбой провести проверку. Сергий в ответ рассказал, что провел 13 лет в местах лишения свободы и заявил, что за преступления над детьми заключенных на зоне опускали и «делали педерастами», ставя позорное клеймо на всю жизнь.

О захвате Среднеуральского монастыря «Спорительницы хлебов» стало известно 16 июня. Сергий публично отрицал коронавирус, после чего его запретили в служении, но он нарушил запрет. После этого Церковный суд признал его виновным в нарушении священнической присяги и монашеских обетов и лишил сана, решение утвердил патриарх Кирилл.