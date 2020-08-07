Опальный священник оценил необходимость вскрытия умершей в монастыре девочки

Лишенный сана опальный священник Сергий (Романов) выступил против вскрытия девочки, которая умерла из-за онкологического заболевания в Среднеуральском монастыре, и заявил, что у тех, кто настаивает на этом, нет совести. Такую оценку он высказал в своем видеообращении, опубликованном его представителем Всеволодом Могучевым на YouTube-канале.

По словам Сергия, о необходимости вскрытия после появления информации в СМИ заявили и полиция, и Следственный комитет. «Я вообще не понимаю. Вы нелюди, что ли? И совести у вас нет, и чести. Что вы хотите в раковой опухоли найти?» — сказал Сергий и добавил, что причин для вскрытия нет, потому что, по словам онколога, у девочки не было температуры и инфекционных болезней.

Выступивший в том же видеообращении онколог-хирург по имени Виктор рассказал, что для лечения девочки применялись все возможные методы, но у нее возник рецидив. Он заявил о возбуждении уголовного дела после смерти подростка и тоже выступил против вскрытия — по его словам, при поставленном диагнозе достаточно патологоанатомического заключения. 6 августа глава СК Александр Бастрыкин поручил провести проверку, однако официально о возбуждении дела пока не сообщалось.

О смерти девочки в монастыре стало известно 6 августа. В обращении Сергий сообщил, что у 15-летней девочки по имени Марина был рак головного мозга. После общения с врачами, которые сказали, что ребенок проживет полтора-два месяца, родители привезли ребенка в монастырь. Там ее наблюдал медик Виктор.

В начале июля бывшие послушники монастыря рассказали о психологическом и физическом насилии со стороны Сергия и других священнослужителей. Телеведущая Ксения Собчак сняла фильм о происходящем в монастыре и обратилась к главе СК Александру Бастрыкину, генпрокурору Игорю Краснову и детскому омбудсмену Анне Кузнецовой с просьбой провести проверку по факту издевательств над детьми в монастыре, которые она обнаружила во время подготовки материала. Сергий в ответ рассказал, что провел 13 лет в местах лишения свободы и заявил, что за преступления над детьми заключенных на зоне опускали и «делали педерастами», ставя позорное клеймо на всю жизнь.

О захвате женского монастыря «Спорительницы хлебов» стало известно 16 июня. Отец Сергий начал вести службы вопреки запрету в служении за публичное отрицание коронавируса. Позже Сергий был лишен сана — Церковный суд признал его виновным в нарушении священнической присяги и монашеских обетов.