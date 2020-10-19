Поклонская в трех словах отреагировала на отлучение схимонаха Сергия от церкви

Депутат Госдумы Наталья Поклонская отреагировала на отлучение от церкви схимонаха Сергия (Романова), которого называли ее духовником, в трех словах. Решение патриарха Московского и всея Руси Кирилла она прокомментировала в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Сами пусть разбираются», — заявила Поклонская.

О том, что патриарх Кирилл утвердил решение Екатеринбургской епархии об отлучении от церкви схимонаха Сергия (Романова), стало известно ранее, 19 октября. Церковный суд принял это решение 10 сентября. Заседание по вопросу отлучения Сергия от церкви переносили на среду, 9 сентября, — он не явился на слушание, сославшись на недомогание, «вызванное продолжающимся душевным потрясением, скорбью и болью» по поводу мартовского решения Екатеринбургской епархии ввести ограничения в храмах из-за коронавируса.

Сергий (Романов) захватил женский монастырь в середине июня 2020 года. В отношении бывшего священника были начаты доследственные проверки, в том числе по факту сообщений об истязании детей в захваченном им монастыре. Несмотря на это, его сторонники до сих пор отказываются покидать обитель.