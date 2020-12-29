Опального отца Сергия конвоировали в Москву

Бывшего схимонаха Сергия (Романова), захватившего Среднеуральский женский монастырь и задержанного в ночь на 29 декабря спецназом, конвоировали в Москву для избрания меры пресечения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката задержанного Светлану Герасимову.

По ее словам, Сергию предъявлено обвинение по статьям 148 («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»), 330 («Самоуправство») и 110.1 («Склонение к самоубийству») УК РФ.

Заседание Басманного суда по делу бывшего схимонаха назначено на 14:00.

В ночь на 29 декабря опального бывшего схимонаха Сергия (Романова) задержал спецназ. Монастырь взяли штурмом, территорию вокруг храма на время оцепили. Причиной задержания стал видеоролик, размещенный на YouTube, в котором Сергий призывает своих сторонников «умереть за Россию».

Основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий выступал с публичным отрицанием коронавируса и проклинал желающих закрыть храмы на период пандемии. Позднее его лишили сана схиигумена и обвинили в захвате монастыря. В отношении Сергия началось сразу несколько доследственных проверок по факту сообщений о возможных преступлениях, которые он, предположительно, совершил в монастыре, в том числе по факту сообщений об истязании детей в захваченной им обители. Несмотря на это, его сторонники до сих пор отказываются покидать монастырь.