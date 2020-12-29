Спецназ задержал опального отца Сергия

Опального бывшего схимонаха Сергия (Романова), захватившего Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области, задержал спецназ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его информации, в монастыре проводятся следственные мероприятия. Сам бывший схимонах задержан для допроса. Собеседник агентства уточнил, что причиной задержания стал видеоролик, размещенный на Youtube, в котором Сергий призывает своих сторонников «умереть за Россию».

В октябре бывший схимонах Сергий (Романов) был вызван на допрос к следователю, он является свидетелем по двум уголовным делам, возбужденным по факту инцидентов в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. Расследование проводится по статьям 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий») и 330 УК РФ («Самоуправство»).

Основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий выступал с публичным отрицанием коронавируса и проклинал желающих закрыть храмы на период пандемии. Позднее его лишили сана схиигумена и обвинили в захвате монастыря. В отношении Сергия началось сразу несколько доследственных проверок по факту сообщений о возможных преступлениях, которые он, предположительно, совершил в монастыре, в том числе по факту сообщений об истязании детей в захваченной им обители. Несмотря на это, его сторонники до сих пор отказываются покидать монастырь.