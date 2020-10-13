Запертые в скандальном уральском монастыре детьми россияне рассказали о насилии

Жертвы истязаний в Среднеуральском женском монастыре, возглавляемом отлученным от церкви схиигуменом Сергием, рассказали о насилии, которое детьми пережили в стенах заведения — избиениях, сексуальных домогательствах и пытках. Их истории передает «Новая газета».

Так, Антон Крыжановский, один из воспитанников монастыря, рассказал, что в обители его лечили от «бесноватости». Он — интерсекс, то есть родился и воспитывался как девочка, но в подростковом возрасте половое созревание пошло по мужскому типу. Родители отказались считать Антона мальчиком и отдали отцу Сергию, тот же был уверен, что бесов из мальчика можно изгнать послушанием (ранее Крыжановский рассказывал «Ленте.ру», что из-за особенностей развития его отправили в монастырь, но не сказал, в какой именно). «Священники, монашки, настоятель говорили, что если буду молиться — я буду как девочка выглядеть, и все будет хорошо».

По словам другой воспитанницы монастыря, за провинности ее, как и других детей, пороли кабелем или ремнем на глазах взрослых и гостей монастыря. «Мы не пытались жаловаться, нам внушили, что это норма», — рассказала она. Детям объяснили, что избиениями отец Сергий проявляет особенную любовь к ним, и при этом цитировали слова из Библии: «Кого люблю, того и наказую».

Она отметила, что среди посетителей монастыря встречались высокопоставленные чиновники и бизнесмены, которые давали Сергию денег на воспитание детей. Сам Романов, по ее словам, любил исповеди семейных людей, выпытывая у них при всех детали сексуальной жизни, а потом унижал их за это. Кроме того, «многочисленные мужчины» на территории женского монастыря проявляли недвусмысленный интерес к молодым девушкам.

Другая воспитанница схиигумена после нескольких лет насилия смогла вернуться к обычной жизни. Однако, при одной мысли о прошлом, ей становится страшно. Девушка вспомнила, что никакие проверки и инспекции не выявляли нарушений в монастырском приюте.

«Подобные дела сродни домашнему насилию, их очень сложно доказывать», — рассказала она. Девушка уверена, что Романов не заинтересован в деньгах, он заинтересован во влиянии. По словам бывших воспитанников, в монастыре царил настоящий культ личности.

Воспитанница Христина рассказала, что Романов заставлял мужчин бить детей за проступки при свидетелях. «Через десять лет после изгнания из монастыря я записала видео, где рассказала об издевательствах над детьми», — сказала она.

В монастыре все обвинения в свой адрес опровергают. Ничего запретного в стенах монастыря не замечали и детские омбудсмены.

6 октября стало известно, что по факту истязания детей в Среднеуральском женском монастыре, основатель которого, схимонах Сергий, был отлучен от церкви, возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «г» части 2 статьи 117 («Истязание») и части 1 статьи 293 («Халатность») Уголовного кодекса. По данным следователей, издевательства продолжались 15 лет — с 2004 по 2019 годы. Семерым потерпевшим неустановленные на данный момент лица причиняли физические и психические страдания, систематически нанося побои и применяя иное насилие.

Сергий Романов захватил женский монастырь в середине июня 2020 года. С тех пор он и его сторонники отказываются покидать обитель.