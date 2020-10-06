Следователи заявили об истязании детей в скандальном монастыре на Урале

По факту истязания детей в Среднеуральском женском монастыре, основатель которого, схимонах Сергий, был отлучен от церкви, возбуждено уголовное дело. Об этом во вторник, 6 октября, «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

По данным СКР, истязания детей в скандальном монастыре, которым управляет лишенный сана и отлученный от церкви схимонах Сергий, продолжались 15 лет — с 2004 по 2019 годы. Семерым потерпевшим неустановленные на данный момент лица причиняли физические и психические страдания, систематически нанося побои и применяя иное насилие.

При этом незаконные действия в отношении четверых потерпевших совершались в тот момент, когда они проживали на территории монастыря без своих законных представителей. Это, в свою очередь, стало возможно из-за нарушений со стороны неустановленных лиц из надзорных органов.

В настоящее время по факту выявленных нарушений закона возбуждены уголовные дела по пунктам «а» и «г» части 2 статьи 117 («Истязание») и части 1 статьи 293 («Халатность») УК РФ.

Екатеринбургская епархия отлучила схимонаха Сергия (Романова) 10 сентября, но решение должен утвердить патриарх Московский и всея Руси Кирилл. До этого сам схимонах обратился в суд Архиерейского собора Русской православной церкви (РПЦ) с требованием об извержении патриарха Кирилла из священного сана.

В отношении Сергия начаты несколько доследственных проверок после сообщений о возможных преступлениях, которые совершались в захваченном им монастыре. Скандал вокруг схимонаха Сергия начался с того, что во время режима самоизоляции он выступал с публичным отрицанием коронавируса и проклинал тех, кто хочет закрыть храмы.