Мужчину задержали за угрозу взорвать скандальный монастырь на Урале

Сотрудники полиции Свердловской области задержали мужчину, который в течение двух дней звонил по телефону 112 и угрожал взорвать несколько объектов, в том числе религиозных. Об этом сообщил глава пресс-службы главка МВД по региону Валерий Горелых.

Среди них были Храм на Крови на улице Царской, спортивный комплекс «Динамо» на улице Василия Еремина, а также скандальный Среднеуральский женский монастырь, которым управляет лишенный сана и отлученный от церкви схимонах Сергий.

Во всех случаях информация не подтвердилась, а сам задержанный 1997 года рождения по фамилии Галлямов объяснил поступки хулиганской выходкой. В его отношении заведено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и нанесение побоев.

Екатеринбургская епархия отлучила схимонаха Сергия (Романова) 10 сентября, но решение должен утвердить патриарх Московский и всея Руси Кирилл. До этого сам схимонах обратился в суд Архиерейского собора Русской православной церкви (РПЦ) с требованием об извержении патриарха Кирилла из священного сана.

В отношении Сергия начаты несколько доследственных проверок после сообщений о возможных преступлениях, которые совершались в захваченном им монастыре.

Скандал вокруг схимонаха Сергия начался с того, что во время режима самоизоляции он выступал с публичным отрицанием коронавируса и проклинал тех, кто хочет закрыть храмы.