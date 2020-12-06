Опальный отец Сергий благословил монахинь на смерть ради «пьяниц и блудниц»

Опальный священник Сергий (Романов) благословил своих монахинь на смерть во время проповеди в Среднеуральском женском монастыре, пишет URA.ru.

В качестве повода для смерти священник предложил женщинам умереть за Богородицу, приезжающих в монастырь, за жизнь России, а также «за пьяниц и блудниц». В результате он благословил опрошенных на смерть и сказал, что умирать будут вместе.

Женщины признались, что с радостью умрут ради благого дела. Среди них была и пережившая, по словам отца Сергия, онкозаболевание семь лет назад. Их признания прозвучали во время последней проповеди экс-схиигумена.

В октябре бывший схимонах Сергий (Романов) был вызван на допрос к следователю, он является свидетелем по двум уголовным делам, возбужденным по факту инцидентов в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. Расследование проводится по статьям 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий») и 330 УК РФ («Самоуправство»).

Основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий выступал с публичным отрицанием коронавируса и проклинал желающих закрыть храмы на период пандемии. Позднее его лишили сана схиигумена и обвинили в захвате монастыря. В отношении Сергия началось сразу несколько доследственных проверок по факту сообщений о возможных преступлениях, которые он, предположительно, совершил в монастыре. Речь идет об информации об истязании несовершеннолетних и о нападении на телеведущую Ксению Собчак и оператора Сергея Ерженкова.