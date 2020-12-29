Звезда «Уральских пельменей» оказался на территории взятого штурмом монастыря

Звезда шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов оказался на территории Среднеуральского монастыря, взятого штурмом силовиками для задержания опального бывшего схимонаха Сергия (Романова). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Соколов рассказал, что застал момент приезда правоохранителей. Он и его супруга являются сторонниками отца Сергия.

Также, по информации канала, силовики задержали отца Германа (Лазарева) — сподвижника отца Сергия.

В ночь на 29 декабря опального бывшего схимонаха Сергия (Романова), захватившего Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области, задержал спецназ. Монастырь взяли штурмом, территорию вокруг храма оцепили. Причиной задержания стал видеоролик, размещенный на Youtube, в котором Сергий призывает своих сторонников «умереть за Россию».

В августе Соколов возглавил переговоры с представителем Екатеринбургской епархии, возле здания которой проходил митинг сторонников опального отца Сергия (Николая Романова). В июне он лично приехал в захваченный монастырь. Позднее Соколов объяснил, что является духовным чадом священнослужителя.

Основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий выступал с публичным отрицанием коронавируса и проклинал желающих закрыть храмы на период пандемии. Позднее его лишили сана схиигумена и обвинили в захвате монастыря. В отношении Сергия началось сразу несколько доследственных проверок по факту сообщений о возможных преступлениях, которые он, предположительно, совершил в монастыре, в том числе по факту сообщений об истязании детей в захваченной им обители. Несмотря на это, его сторонники до сих пор отказываются покидать монастырь.