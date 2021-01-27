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На сайте Госдумы начали публиковать депутатские запросы

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Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

На сайте Государственной Думы начали публиковать запросы депутатов. Информация об этом появилась в личном разделе каждого парламентария, где доступна соответствующая вкладка.

Так, на странице представляющей «Единую Россию» Натальи Поклонской выложено четыре документа. Три из них датированы 9 декабря 2020 года, еще один — 14 декабря.

У другой представительницы «Единой России» Любови Духаниной опубликовано три запроса. Все они датированы 9 декабря.

Намного больше запросов размещено на странице депутата от КПРФ Юрия Синельщикова. На момент публикации заметки их было 14. Самый первый датирован 13 ноября, последний — 25 декабря.

Ранее сообщалось, что умерший в январе из-за коронавируса депутат Ваха Агаев в день смерти проголосовал за восемь законопроектов. Как объяснил член комитета Госдумы по контролю и регламенту Владимир Поздняков, за коллег по фракции могут проголосовать однопартийцы. Он пояснил, что за Агаева проголосовали, полагая, что он отсутствует на заседании. Поздняков подчеркнул, что речь идет об ошибке и подобного быть не должно.

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