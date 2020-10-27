Госдуме потребовалась позолоченная посуда и икорницы

Государственная Дума РФ планирует до конца 2020 года закупить позолоченные наборы посуды. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

В документе говорится, что аппарат Госдумы проведет тендер на осуществление закупки сувенирной продукции из металла, выполненной в технике «Златоустовской гравюры на металле». Требуется, чтобы подарочный футляр посуды был изготовлен из натурального дерева с лаковым покрытием, а сами изделия были размещены на ложементе из синего бархата. При этом на коробке должен быть нанесен логотип Государственной Думы.

В перечень объектов поставки входят охотничий набор «Собаки» с фляжкой и тремя рюмками и два набора «Черный кофе», состоящих из двух кофейных пар, подноса и ложек. В список также включены две икорницы, шесть пиал, два блюдца и кубок.

Согласно требованиям, установленным Госдумой для участников тендера, упомянутые изделия необходимо изготовить из латуни, никеля и позолоты. Некоторые из них должны быть украшены фарфоровыми деталями и драгоценными камнями.

В опубликованной закупочной документации не указаны цены, а также не уточняется, для кого предназначена будущая сувенирная продукция.

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