Зюганов пообещал найти «золото партии» и отдать его «Роскосмосу»

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал слова генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина о проблеме финансирования метанового ракетного двигателя. Об этом сообщает «Интерфакс» в понедельник, 1 апреля.

«Мы скоро найдем золото партии и вам («Роскосмосу» — прим. «Ленты.ру») поможем в первую очередь», — сказал коммунист в ходе посещения «Центра Хруничева» делегацией фракции КПРФ в Госдуме.

Ранее Рогозин заявил, что погашение долгов «Центра Хруничева» ограничивает возможности корпорации, в частности, по созданию перспективных ракетных двигателей

«Пока мы расплачивается по долгам, мы теряем бесценное время, которое можно было бы использовать на перспективные проекты. Такими перспективными проектами является создание метанового двигателя, водородная тематика», — посетовал он.

Летом прошлого года генеральный директор «Энергомаша» Игорь Арбузов отметил, что Россия отстает от США в плане создания метановых двигателей, которые, по его оценке, перспективнее керосиновых.

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