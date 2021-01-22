В Госдуме объяснили голосование депутата в день его смерти

Член комитета Госдумы по контролю и регламенту Владимир Поздняков объяснил, как умерший из-за коронавируса депутат Ваха Агаев в день смерти проголосовал за восемь законопроектов. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на эфир радиостанции «Говорит Москва» в пятницу, 22 января.

По его словам, за коллег по фракции могут проголосовать однопартийцы. Он пояснил, что за Агаева проголосовали, полагая, что он отсутствует на заседании.

Поздняков подчеркнул, что речь идет об ошибке и подобного быть не должно. В то же время он добавил, что практика голосования за коллег давно распространена в парламенте. «Ну, я-то знаю моего соседа, за которого голосую "за" или "против", и он за меня. Это принято так», — цитирует его издание.

Между тем с октября 2016 года депутаты не имеют права голосовать за отсутствующих коллег по доверенности. Однако летом 2017-го газета «Ведомости» писала, что парламентарии продолжают нарушать регламент и голосуют друг за друга, если кто-то из них отсутствует в зале.

23 сентября стало известно о смерти члена КПРФ Вахи Агаева. Парламентарий ушел из жизни в возрасте 67 лет после заражения коронавирусом. Агаев занимал должность заместителя председателя комитета Госдумы по финансовому рынку.