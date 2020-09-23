Умер заразившийся коронавирусом депутат Госдумы

Заразившийся коронавирусом депутат Государственной Думы Ваха Агаев (КПРФ) умер. Об этом сообщил заместитель председателя партии Юрий Афонин, передает ТАСС.

«Он на лечении был. Мы с Вахой Абуевичем много общались, я с ним и его семьей дружил», — сообщил собеседник агентства.

Агаеву было 67 лет. Он был избран депутатом в составе федерального списка кандидатов. Занимал должность заместителя председателя комитета Госдумы по финансовому рынку.

Агаев — не единственный депутат Госдумы, у которого был коронавирус. В частности, сообщалось о болезни депутата Оксаны Пушкиной, депутатов Леонида Калашникова (КПРФ) и Дмитрия Новикова (КПРФ) — все они выздоровели. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что в общей сложности COVID-19 переболели более 30 депутатов Госдумы. Он добавил, что члены парламента не могут соблюдать режим самоизоляции, так как должны исполнять свои обязанности — принимать избирателей, ездить в регионы, от которых они были избраны, работать в Госдуме. «А раз общение, то потенциально он может заразиться, что и происходит», — сказал Володин.