Зюганов охарактеризовал умершего депутата Госдумы

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выразил соболезнования родным и близким депутата Государственной Думы от КПРФ Вахи Агаева, который умер после заражения коронавирусом. Он также охарактеризовал его в беседе с ТАСС.

Зюганов назвал Агаева одним из самых «талантливых и достойных сыновей нашей державы и чеченского народа». «Я хочу Рамзану Кадырову и всему чеченскому народу выразить глубокие соболезнования — всем близким, родственникам, друзьям», — сказал Зюганов.

По словам лидера партии, депутат прошел огромный путь, окончил исторический факультет Грозненского университета, после чего получил экономическое образование в Москве. «Он доктор экономических наук, очень профессиональный человек. Как консультант, как специалист был незаменим, когда надо было получить оценку происходящего на мировом рынке и в целом», — добавил Зюганов.

Также он отметил, что Агаев был «на редкость гостеприимным и душевным человеком» и всегда был готов прийти на помощь. По словам Зюганова, депутат великолепно знал Кавказ и его обычаи, «активно помогал пережить непростые времена народу своей республики». Умерший был «настоящим советским патриотом», в 28 лет вступил в партию коммунистов и «остался верен этим взглядам».

Агаев перенес несколько операций после того, как коронавирус дал осложнения. Зюганов добавил, что разговаривал с министром здравоохранения, для борьбы с болезнью привлекали «лучшие силы, консилиум», но Агаев «ушел».

Ваха Агаев умер 23 сентября, известно, что до этого он заразился коронавирусом. Ему было 67 лет. Он был избран депутатом в составе федерального списка кандидатов. Занимал должность заместителя председателя комитета Госдумы по финансовому рынку.