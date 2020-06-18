Володин назвал число переболевших коронавирусом депутатов Госдумы

Коронавирусом переболели более 30 депутатов Госдумы. Об этом в большом интервью «Газете.Ru» рассказал председатель Думы Вячеслав Володин.

Он добавил, что члены парламента не могут соблюдать режим самоизоляции, так как должны исполнять свои обязанности — принимать избирателей, ездить в регионы, от которых они были избраны, работать в Госдуме. Как пояснил Володин, заражаются коронавирусом депутаты через общение. «А раз общение, то потенциально он может заразиться, что и происходит», — сказал он.

В Москве все депутаты прикреплены к Центральной клинической больнице (ЦКБ), в регионах парламентариев лечат как обычных граждан.

Володин дал большое интервью «Газете.Ru», в котором порассуждал о том, что будет после президента России Владимира Путина. Также он рассказал о работе парламента в условиях пандемии коронавируса и поправках в Конституцию.

Вячеслав Володин занимает должность председателя Госдумы с октября 2016 года. Ранее он работал первым заместителем главы администрации президента России и руководителем аппарата правительства.

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