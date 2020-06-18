В России за день вылечилось почти 10 тысяч зараженных коронавирусом

За последние сутки в России поправилось 9621 зараженных коронавирусом. Общее число вылечившихся приблизилось к 314 тысячам, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В Москве выписано 2046 пациентов, в Подмосковье — 1036. Следом идут Петербург (637), Нижегородская (431), Ленинградская (241), Воронежская (219), Тульская (211), Ростовская (206) области, Ханты-Мансийский округ (201). Больше ста излечившихся насчитывается в Башкирии, Якутии, Алтайском крае, Марий Эл, Свердловской, Волгоградской, Новосибирской, Рязанской, Ульяновской, Пензенской, Белгородской, Астраханской, Кировской, Омской областях.

Всего за время эпидемии в стране выявлено 561 тысячи фактов инфицирования, 239,5 тысяч человек остаются носителями вируса. 7660 больных скончалось.

По данным Роспотребнадзора, в каждом втором случае заражения в России заболевание протекает бессимптомно. Иммунитет к коронавирусу сформировался у каждого седьмого россиянина.

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