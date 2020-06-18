В Роспотребнадзоре отреагировали на вторую вспышку коронавируса в Пекине

Глава Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала информацию о вспышке нового коронавируса на одном из рынков в Пекине. Об этом она рассказала в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1».

По ее словам, вспышка на китайском рынке не исключительная. «Очевидно, что сегодня наши китайские коллеги видят — это не тот вирус, который был у них изначально, в январе и в феврале, а несколько другой его вариант, со следами, так скажем, его присутствия или распространения уже в Европе», — пояснила глава службы.

Попова добавила, что следит за происходящем в Пекине по сообщениям от китайских коллег. Однако в настоящее время научных публикаций на эту тему нет. Она выразила надежду, что разъяснения появятся позже, и тогда можно будет делать выводы о необходимости подготовке России к угрозе.

15 июня стало известно, что новый коронавирус, обнаруженный на оптовом рынке «Синьфади» в Пекине, возможно, более заразный, чем в Ухане. Управляющий рынком заявил, что SARS-CoV-2 нашли на разделочной доске, использовавшейся для нарезки импортированного лосося. Зараженную рыбу, как выяснилось позже, привезли с закрытого рынка морепродуктов «Цзиншэнь», на котором ранее зафиксировали новый очаг распространения коронавируса.

По данным на 18 июня, в мире насчитывается более 8,2 миллиона зараженных коронавирусом, из них 445 тысяч скончались, еще 4 миллиона выздоровели. Больше всего инфицированных находятся в США, Бразилии, России, Индии и Великобритании.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. В Китае с начала эпидемии зафиксировано 84,4 тысячи инфицированных. Из них 4638 человек скончались, практически все остальные уже выздоровели.

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