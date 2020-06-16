В Ухане не осталось бессимптомных носителей коронавируса

Власти китайского Уханя заявили, что в городе не осталось бессимптомных носителей коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городской комитет по здравоохранению.

Отмечается, что 15 июня не было выявлено ни одного бессимптомного носителя, а в обсервацию не попал ни один человек, вступавший в контакт с зараженными. Последние три бессимптомных пациента сдали по два отрицательных теста на наличие вируса и были освобождены от карантина.

«К настоящему моменту число бессимптомных носителей коронавирусной инфекции в Ухане сведено к нулю», — говорится в сообщении.

Ранее коронавирус обнаружили на одном из крупнейших оптовых продовольственных рынков Пекина «Синьфади». SARS-CoV-2 нашли на доске, которая используется для разделки импортированного лосося. Выяснилось, что зараженная рыба поступила на рынок с закрытого рынка морепродуктов Цзиншэнь, где ранее был выявлен очаг распространения вируса.

Ухань стал первым городом, в котором в декабре 2019 года была зафиксирована вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа. При этом газета South China Morning Post со ссылкой на документы правительства утверждала, что первый случай там был зафиксирован как минимум еще в ноябре.

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