В Китае зарегистрировали самое большое число случаев коронавируса за два месяца

Национальная комиссия здравоохранения зарегистрировала в Китае 57 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Associated Press.

Это самый большой прирост числа заболевших за последние два месяца. Из них 36 случаев заражения выявили в Пекине, где была зафиксирована вспышка коронавируса на одном из крупнейших оптовых продовольственных рынков «Синьфади».

Ранее глава пекинского района Фэнтай Чу Цзюньвэй объявил о введении в нем режима военного времени из-за вспышки коронавируса на местном рынке. Сначала жесткие ограничения были введены в 11 жилых комплексах, расположенных вокруг рынка.

Рынок был закрыт в субботу, 13 июня, после того, как анализы 45 из 517 человек, посетивших его, дали положительные результаты на коронавирус. Как объяснил управляющий, вирус нашли на доске, которая используется для разделки лосося.

Источником коронавируса нового типа считается город Ухань, а именно рынок, на котором продавались дикие животные. Первые случаи заболевания зарегистрированы в декабре 2019 года, хотя газета South China Morning Post со ссылкой на документы правительства утверждает, что известно о необычном коронавирусе стало еще в ноябре.

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