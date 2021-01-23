Поклонская ответила пожелавшему посетить Крым Кравчуку

Заместитель председателя комитета Госдумы России по международным делам Наталья Поклонская ответила первому президенту Украины, представителю Киева на переговорах по Донбассу Леониду Кравчуку, заявившему о желании посетить Крым. Ее слова приводит РИА Новости.

Депутат подчеркнула, что готова показать бывшему украинскому лидеру Крым, сопровождать его на протяжении поездки и ответить на все интересующие вопросы.

По ее мнению, визит политика будет возможен, если он наберется политического мужества и согласует посещение с российской стороной. «Я уважительно отношусь к его возрасту и политическому опыту, поэтому с удовольствием встречусь с ним», — объяснила свое предложение парламентарий.

Поклонская отметила, что в первую очередь показала бы Кравчуку пересохший от действий Украины Северо-Крымский канал. После этого она бы организовала встречу с крымчанами там, где ему захочется. «Отвела бы в школу, где учатся на украинском и крымско-татарском языках, чтобы он воочию увидел, что в Крыму нет никаких ущемлений по языковой принадлежности», — сказала депутат.

Ранее Кравчук рассказал о желании лично посетить полуостров и оценить обстановку своими глазами. Вместе с тем он подчеркнул, что визит вряд ли принесет ему «большое удовлетворение». «Я не думаю, что эта поездка могла бы быть позитивно оценена и российской стороной», — сказал Кравчук.

Позднее он уточнил, что за этими словами не стоят конкретные планы, он говорил о возможном будущем, когда поездка в Крым снова станет возможной. Политик верит, что Украина и Россия когда-нибудь «не будут воевать, не будут ничего аннексировать, а просто будут жить как цивилизованные государства и посещать друг друга». Пока же планировать поездку в Крым преждевременно, заключил он.