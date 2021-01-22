Кравчук объяснил желание посетить Крым

Первый президент Украины, представитель Киева на переговорах по Донбассу Леонид Кравчук объяснил свои слова о желании посетить Крым. Об этом сообщает НСН.

По словам политика, его желание посетить полуостров истолковали неправильно. «Я сказал, что хотел бы тоже увидеть своими глазами, как изменился Крым, что там произошло нового, есть ли там проблемы, притесняют ли там крымских татар», — пояснил он.

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Однако, подчеркнул Кравчук, за этими словами не стоят конкретные планы, он говорил о возможном будущем, когда поездка в Крым снова станет возможной. Политик верит, что Украина и Россия когда-нибудь «не будут воевать, не будут ничего аннексировать, а просто будут жить как цивилизованные государства и посещать друг друга». Пока же планировать поездку в Крым преждевременно, считает он.

Также Кравчук высказался об обвинениях в адрес Украины по поводу того, что Киев отказывается дать воду полуострову. По его словам, водоснабжение Крыма — это полностью ответственность России, поскольку полуостров «аннексирован» ею. «Так гласят все международные нормы. Дает Украина воду, не дает — это базарный разговор», — заявил он.

В конце января Кравчук заявлял, что Киеву и Москве стоит договариваться по поводу Крыма, в том числе по вопросам водоснабжения полуострова, поскольку «Украина не хотела бы искусственно создавать какие-то сложности». По его словам, украинская сторона «не во всем идеально права», но готова искать компромиссы, однако не готова обсуждать спорные вопросы в формате диктата.

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