В Крыму назвали условие для начала переговоров России с Украиной

Переговоры и поиски компромиссов между Россией и Украиной должны начинаться с признания Киевом российского статуса Крыма. Об этом агентству РИА Новости заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец.

«Любой компромисс возможен только тогда, когда официальный Киев наконец-то признает понятную всем, кроме них, аксиому: Крым — это Россия, всегда был, есть и будет», — сказал он.

Чегринец также заявил, что считает Кравчука «абсолютно не тем человеком, словам которого надо доверять».

14 января первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что России и Украине нужно договариваться по вопросу Крыма, чтобы разрешить все противоречия между государствами. По его мнению, с помощью переговоров можно прийти к урегулированию накопившихся конфликтов и проблем. «Например, вопрос с поставкой воды. Украина не хотела бы искусственно создавать какие-то сложности», — сказал Кравчук.

Позднее депутат Госдумы Михаил Шеремет объяснил интерес Украины к Крыму. По его словам, Киев «всегда смотрел на полуостров с точки зрения обобрать и обворовать. Он никогда не был для Украины родным и близким регионом. Крым был интересен им исключительно в плане торговли землей».

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года после проведенного референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает это оккупацией.