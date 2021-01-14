Постпред России напомнил ОБСЕ о законном присоединении Крыма

Крым стал частью России законно, в соответствии с международным правом. Об этом участникам Постоянного совета ОБСЕ напомнил постпред России при организации Александр Лукашевич, его цитирует ТАСС.

«Полуостров стал неотъемлемой частью Российской Федерации в результате демократического выбора народа в полном соответствии с международным правом», — заявил он. Лукашевич добавил, что Москва всегда поддержит инициативы, которые будут способствовать устойчивому миру и единству.

Ранее действующий председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что решение конфликта на Украине должно быть достигнуто в соответствии с принципами ОБСЕ. Она также призвала к полному уважению суверенитета, территориальной целостности, единства и независимости Украины в ее международно признанных границах, включая Крым и Севастополь.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. В том же году США, страны Евросоюза и некоторые другие государства ввели против России санкции. Киев считает территорию полуострова аннексированной и обвиняет Москву в нарушении прав крымских татар. Российские власти отвергают эти обвинения.