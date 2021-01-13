Россия открестилась от намерений отдать Баку семь районов Карабаха «просто так»

У России никогда не было намерений «просто так» отдать Азербайджану семь районов Нагорного Карабаха, не затрагивая его статус. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Игорь Попов, его комментарий опубликован на сайте дипломатического ведомства.

Российский дипломат открестился от обвинений премьер-министр Армении Никола Пашиняна в том, что предложения по урегулированию, которые выдвигала Россия до недавних военных действий в Карабахе, якобы касались лишь передачи семи районов Нагорного Карабаха Азербайджану, но избегали темы статуса Нагорного Карабаха. Попов подчеркнул, что план Москвы предполагал возврат этих территорий Баку обязательно в увязке с определением статуса Нагорного Карабаха.

Он добавил, что российские предложения отражали и другие интересы Еревана на первом этапе урегулирования. В частности, Москва предлагала допустить представителей Нагорного Карабаха к участию в заседаниях ОБСЕ, снятие блокады и договоренности между сторонами о неприменении силы. «Утверждать, что Россия предлагала вернуть семь районов "за просто так", забыть про статус и успокоиться, не соответствует действительности», — подчеркнул Попов.

9 ноября лидеры Азербайджана, Армении и России приняли трехстороннее заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. Стороны остались на занятых позициях, позже под контроль Баку перешли еще три района. В рамках реализации положений договора в регион вошли российские миротворцы.

Боевые действия начались 27 сентября на линии разграничения между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР), поддерживаемой Арменией.