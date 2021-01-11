Путин договорился развивать Карабах

Президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместное заявление о развитии Нагорного Карабаха. Об этом сообщает РИА Новости.

«Уверен, что реализация этих соглашений пойдет на пользу как армянскому, так и азербайджанскому народу и, без всякого сомнения, пойдет на пользу региону в целом, а значит, и интересам Российской Федерации», — сказал Путин по итогам переговоров.

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По его словам, стороны договорились о создании трехсторонней группы по развитию экономических связей и инфраструктурных проектов в Нагорном Карабахе. Речь идет о конкретных шагах, отметил глава государства. «С этой целью будет создана рабочая группа, которую возглавят вице-премьеры трех правительств: Азербайджана, Армении и России», — добавил он.

Встреча Путина, Пашиняна и Алиева состоялась в понедельник, 11 января, в Кремле. Она продлилась почти четыре часа.

9 ноября Азербайджан, Армения и Россия подписали трехстороннее заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. Стороны остались на занятых позициях, позже под контроль азербайджанской стороны перешли еще три района. Кроме того, в регион вошли российские миротворцы.

Боевые действия начались 27 сентября на линии разграничения между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР), поддерживаемой Арменией. Стороны обвинили друг друга в провокациях.