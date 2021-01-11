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Путин сделал заявление после переговоров с Пашиняном и Алиевым

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Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин сделал заявление после переговоров в Кремле с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и главой Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает РИА Новости.

Российский лидер отметил, что в ходе беседы стороны пришли к заключению, что условия подписанного 9 ноября мирного соглашения по Карабаху соблюдаются, серьезных инцидентов нет. Он также поблагодарил коллег за то, что те согласились приехать в Москву для обсуждения ряда имеющихся вопросов.

Ранее сообщалось, что переговоры с участием лидеров трех стран завершились. Главы государств беседовали почти четыре часа, основной темой стало урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе. Отмечалось, что при встрече в Москве Алиев и Пашинян поздоровались, но не стали пожимать друг другу руки.

9 ноября лидеры Азербайджана, Армении и России подписали трехстороннее заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. Стороны остались на занятых позициях, позже под контроль Баку перешли еще три района. Кроме того, в регион вошли российские миротворцы.

Боевые действия начались 27 сентября на линии разграничения между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР), поддерживаемой Арменией. Стороны обвинили друг друга в провокациях.

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