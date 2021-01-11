Алиев и Пашинян обошлись без рукопожатия при встрече в Москве

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян обошлись без рукопожатия при встрече на переговорах в Москве, передает «Интерфакс».

Лидеры двух республик поздоровались, но не стали пожимать друг другу руки.

Встреча Алиева и Пашиняна проходит в Кремле при посредничестве президента России Владимира Путина. Переговоры посвящены урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе.

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Российский лидер оценил нынешнюю обстановку в Карабахе как спокойную. Говоря о целях встречи, он отметил, что необходимо уточнить демаркационные линии, решить вопросы с гуманитарным обеспечением и охраной объектов культурного наследия.

«Особого внимания заслуживает разблокирование экономических, торговых и транспортных связей в регионе, открытие границ», — отметил Путин.

Бои между непризнанной Нагорно-Карабахской республикой, поддерживаемой Арменией, и Азербайджаном вспыхнули 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в провокации. За несколько недель азербайджанская армия заняла ряд территорий, потерянных во время военного конфликта в начале 1990-х.

9 ноября лидеры Азербайджана, Армении и России подписали заявление по полном прекращении огня в Карабахе. По условиям документа, стороны остались на занятых позициях. Затем под контроль Баку перешли еще три района.