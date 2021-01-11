Опубликовано видео с новой базы российских миротворцев в Карабахе

@sputniklive / Telegram

Специалисты материально-технического обеспечения Минобороны России возвели в Мартунинском районе Нагорного Карабаха новый блочно-модульный городок для проживания российских миротворцев. Видеозапись с базы публикует Telegram-канал издания «Sputnik Армения».

На кадрах можно увидеть условия быта российских военнослужащих: блоки оборудованы парикмахерской, тренажерным залом, прачечной и баней, казармы украшены новогодними елками. Всего на территории городка проживают 60 военных. Отмечается, что база также была оснащена автономными системами жизнеобеспечения и новой бытовой техникой, включая телевизоры и кондиционеры. Объект располагается в населенном пункте Каракенд.

Материалы по теме «Они зайдут в наш дом и убьют» Азербайджанцы возвращаются в Карабах. Смогут ли они ужиться с армянами, победив взаимную ненависть?

Ранее Минобороны России опубликовало видеозапись с базы российских миротворцев в окрестностях Степанакерта, где проживают около 250 человек. Всего к настоящему времени на территории Нагорного Карабаха возвели три блочно-модульных городка: в Степанакерте, Гетаване и Каракенде.

Российские военнослужащие, прибывшие в Карабах с миротворческой миссией, были размещены в нескольких районах непризнанной Нагорно-Карабахской республики, а также на государственной границе Армении и Азербайджана в Сюникской области для предотвращения конфликтов, связанных с процессом ее демаркации. Военнослужащие будут следить за соблюдением перемирия в регионе на протяжении как минимум пяти лет.

9 ноября 2020 года лидеры Армении, Азербайджана и России подписали совместное заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Под контроль Баку перешел ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов.