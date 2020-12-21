Опубликовано видео с базы российских миротворцев в Нагорном Карабахе

Министерство обороны России опубликовало видеоролик с территории базы российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе.

На видео можно заметить блочно-модульный городок, где на постоянной основе живут российские военные. Он включает в себя столовую, казармы, тренажерный зал, баню и другие помещения. Коридоры и комнаты блоков украшают новогодние елки. Сами корпуса располагаются в окрестностях Степанакерта. Они рассчитаны на 250 человек.

«В настоящее время завершаются пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию инженерного оборудования городка», — говорится в сообщении министерства. Отмечается, что показанный городок оснащен всеми системами длительного жизнеобеспечения и полностью укомплектован техникой для комфортной жизни солдат.

Ранее российские военнослужащие, прибывшие в Карабах с миротворческой миссией, были также размещены на государственной границе Армении и Азербайджана в Сюникской области для предотвращения конфликтов, связанных с процессом ее демаркации. Они будут следить за соблюдением перемирия после того, как армянские военные отступят из приграничных районов Нагорного Карабаха, которые позже перейдут под контроль Баку.

9 ноября лидеры Армении, Азербайджана и России подписали совместное заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Под контроль Баку перешел ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов. Вдоль линии разграничения и коридора, связывающего Армению и Карабах, теперь несут службу российские миротворцы.