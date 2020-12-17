В Нагорном Карабахе полностью восстановили подачу света

Система электроснабжения в Нагорном Карабахе, которая пострадала в результате военного конфликта между Арменией и Азербайджаном, полностью восстановлена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.

По информации военных, миротворцы принимали активное участие в ремонте сетей для скорейшей подачи света в населенных пунктах. В частности, специалисты российского контингента проводили работы на 18 километрах линий электропередач и 50 опорных конструкциях. «Возобновлена бесперебойная подача электроэнергии в 24 населенных пункта с общим количеством жителей более 12 тысяч человек», — отметили в министерстве.

Кроме того, военные продолжили оказывать медицинскую помощь населению региона. С момента окончания конфликта российские военные медики провели осмотр и назначили лечение более 550 жителям Карабаха, в том числе 67 детям.

16 декабря сообщалось, что Россия отправила в Нагорный Карабах более 1200 тонн гуманитарной помощи. Для ее доставки потребовались 54 железнодорожных вагона. В составе груза находились стройматериалы для восстановления домов, продукты и средства первой необходимости.

9 ноября лидеры Армении, Азербайджана и России подписали совместное заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Под контроль Баку перешел ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов. Вдоль линии разграничения и коридора, связывающего Армению и Карабах, были размещены российские миротворцы.