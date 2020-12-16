Россия отправила в Нагорный Карабах 54 вагона с гуманитарной помощью

Россия отправила в Нагорный Карабах гуманитарную помощь в составе 54 железнодорожных вагонов. Об этом в среду, 16 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Общий вес гумпомощи — 1200 тонн. Она направлена из восьми российских городов. «Прибытие ожидается в ближайшие дни», — подчеркнули в пресс-службе.

В МЧС рассказали, что с помощью стройматериалов из России удалось восстановить почти 30 домов и социальных объектов в Нагорном Карабахе. Одновременно оказывается помощь с мелким ремонтом жилья: спасатели зарегистрировали более 2,1 тысячи заявок на ремонт окон и дверей.

Кроме того, медики МЧС оказали помощь 80 жителям Карабаха, а психологи приняли 48 человек.

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана. В ходе войны Баку потерял контроль над территорией.

27 сентября 2020 года на линии разграничения в Карабахе начались масштабные столкновения. Азербайджанская армия заняла ряд населенных пунктов.

9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении огня. Стороны остались на занятых ими позициях. Затем под контроль Баку перешли еще три района. В регион на пять лет вошли российские миротворцы.