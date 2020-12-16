Около сотни армянских военнослужащих пропали в Карабахе

Минобороны Армении потеряло связь с военнослужащими Армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), дислоцированными на боевых позициях в Гадрутском районе. Об этом сообщили «Интерфаксу» в ведомстве.

Связь с армянскими военными, несущими службу в районе сел Хин Тахер и Хцаберд, была потеряна накануне вечером, 15 декабря. Всего насчитывается около сотни пропавших. Их поиски продолжаются при содействии российских миротворцев.

Кроме того, пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян сообщал агентству «Арменпресс» об инциденте в районе села Хин Шен. По первоначальной информации, азербайджанские военные самовольно заняли армянское село, однако затем выяснилось, что они лишь попросили армянских военных освободить одну из боевых позиций, но армяне отказали.

Ранее сообщалось о том, что в Гадрутском районе около села Хин Тахер возобновились бои. Позже представитель пресс-службы Армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Сурен Сарумян и штаб российских миротворческих сил опровергли эти сведения.

Как уточняло РБК, в районе указанных сел Гадрутского района сохраняется напряжение из-за путаницы с демаркацией новых границ между территориями НКР и Азербайджана. На момент заключения перемирия Хцаберд и Хин Тахер остались под контролем армянской стороны, но на картах оказались отмечены как подконтрольная территория Баку.